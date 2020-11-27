Жители России назвали размер пенсии для комфортной жизни

Жители России назвали размер пенсии для комфортной жизни
Суммы варьируются в зависимости от специальности респондентов. Фото: pixabay.com

Российские представители различных профессий определили размер пенсии, которая позволит им вести комфортный образ жизни в старости.

Согласно данным опроса сервиса по подбору персонала «Работа.ру» и российского негосударственного пенсионного фонда «Сбербанка», самую большую пенсию хотят получать сотрудники из финансовых и строительных областей, а также программисты — более 100 тыс. рублей.

Как сообщил РБК, значительно скромнее запросы оказались врачей, учителей, работников общепита и водителей. Представители данных отраслей хотят получать ежемесячные выплаты от 40 до 50 тыс. рублей.

Примерно каждый пятый сотрудник производства хотел бы получать в старости от 30 до 40 тыс. рублей ежемесячно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты Законодательного собрания Петербурга в очередной раз отказались рассматривать вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам.

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