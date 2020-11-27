В российских школах предложили на год продлить введенные из-за Covid-19 ограничения

В российских школах предложили на год продлить введенные из-за Covid-19 ограничения
Постановление, срок действия которого предлагается изменить, было принято 30 июня. Фото: pixabay.com

Ограничения из-за сложной эпидемиологической ситуации для организаций, работающих с детьми, могут продлить еще на год. Соответствующий проект постановления опубликован на портале правовой информации.

Сейчас особые правила по организации работы школ, детсадов, оздоровительных лагерей, учреждений допобразования и других организаций действуют до 1 января 2021 года. В случае принятия постановления меры будут продлены до 1 января 2022 года.

В настоящий момент в детских организациях запрещено проводить массовые мероприятия «с участием различных групп лиц». Школы обязаны закрепить за одним классом один определенный кабинет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице промежуточная аттестация школьников пройдет в онлайн-формате. Процесс необходимо организовать таким образом, чтобы не допустить повышения нагрузки как на учеников, так и на их родителей и педагогов.

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