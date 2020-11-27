Чечина освобождена от должности главы администрации Курортного района

Чечина освобождена от должности главы администрации Курортного района
Наталья Чечина. Фото: gov.spb.ru

Наталья Чечина освобождена от должности государственной гражданской службы главы администрации Курортного района Петербурга. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщили в Смольном.

Временно исполняющим обязанности главы администрации Курортного района назначен заместитель главы администрации Курортного района Игорь Белокопытов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что губернатор Северной столицы Александр Беглов в понедельник, 23 ноября, подписал постановление о назначении Натальи Чечиной членом Городской избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Её кандидатуру на новую должность предложили в Центральной избирательной комиссии по итогам заседания, прошедшего 18 ноября. Чиновница успешно прошла все проверочные процедуры.

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