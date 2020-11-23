Членом Горизбиркома Петербурга с правом решающего голоса стала Наталья Чечина

Губернатор Северной столицы Александр Беглов в понедельник, 23 ноября, подписал постановление о назначении Натальи Чечиной членом Городской избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Ранее Чечина занимала пост главы администрации Курортного района Петербурга. Её кандидатуру на новую должность предложили в Центральной избирательной комиссии по итогам заседания, прошедшего 18 ноября. Чиновница успешно прошла все проверочные процедуры.

Теперь Горизбирком займется выбором нового председателя ведомства. Экс-глава избирательной комиссии Виктор Миненко, занимающий этот пост с июля 2018 года, подал в отставку 12 ноября. В тот же день появилось постановление губернатора, согласно которому начался прием предложений по выбору нового руководителя.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге назначили нового заместителя председателя комитета по образованию. Им стал экс-проректор РГПУ имени Герцена Михаил Пучков.