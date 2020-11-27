Петербургу грозит волна закрытий кафе и ресторанов

Петербургу грозит волна закрытий кафе и ресторанов
Больше всего пострадали столовые, стрит-фуд-кафе. Фото: pixabay

По итогам этого года в Петербурге могут закрыться около тысячи кафе и ресторанов из-за пандемии и коронавирусных ограничений.

По оценкам экспертов и участников рынка, новая волна закрытий ожидается в следующем году.

Больше всего пострадали столовые, стрит-фуд-кафе и некоторые специализированные форматы общепита, сообщает АБН. По данным «БестЪ», 480 точек уже прекратили свою деятельность, а работа еще более 400 заведения приостановлена. Большая часть из них уже не откроется никогда.

В организации «Содействие малому бизнесу» отмечают, что закрывается в первую очередь средний сегмент – точки в режиме фудкортов, столовые, кафе среднего сегмента. Эти игрокам рынка трудно в условиях пандемии сохранить персонал и не хватает денег, чтобы выплатить зарплаты сотрудникам.

По данным Петростата, за девять месяцев оборот рынка общественного питания в Петербурге упал на 29 процентов, при этом в Москве это падение составило 18 процентов. По словам президента Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонида Гарбара, это связано с разной покупательской способностью в городах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что кажется, что самую ресторанную улицу Петербурга стороной обходят все запреты и ограничения. Что ни выходной – местные жители жалуются на массу нарушений. Этот уикеанд исключением не стал. Горожане натыкались на работающие бары, которые должны быть закрыты после 23-х часов.

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