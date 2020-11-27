В Петербурге на карантин отправили 118 школьных классов

Число школьных классов на карантине в Петербурге выросло до 118. Фото: pixabay.com

Число школьных классов на карантине в Петербурге выросло до 118. Фото: pixabay.com

В Петербурге продолжает расти число переведенных на удаленный формат обучение классов.

По состоянию на 26 ноября число таких классов в Северной столице достигло 118 в 60 школах. Об этом сообщили в Комитете по образованию.

Кроме того, на карантин ушли 16 групп в 14 детских садах города. Причина — вспышки ОРВИ и коронавируса.

За минувшие сутки коронавирус выявили у 3 683 жителей Петербурга. Город остается на втором месте по заболеваемости Covid-19 среди регионов России. В Петербурге за минувшие сутки коронавирус унес жизни 63 пациентов, сдавших положительный тест на Covid-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Москва остается на первом месте в рейтинге, там за сутки выявили 7 918 человек с Covid-19 . Тройку лидеров замыкает Московская область, где коронавирус подхватили еще 1058 человек. В Ленобласти — 207 новых заболевших.