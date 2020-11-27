Массовая вакцинация от коронавируса в России запланирована на 2021 год

Препарат «Эпиваккорона» поступит в гражданских оборот 10 декабря.

Заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа «Вектора» Роспотребнадзора Александр Рыжиков рассказал, когда начнется массовая вакцинация населения от коронавируса. Об этом пишет ТАСС. Препарат «Эпиваккорона» поступит в гражданский оборот 10 декабря, а доступен для всех желающих он будет в начале 2021 года.

«Я думаю, в 2021 году она появится практически во всех регионах РФ»,

— заявил Рыжиков.

Напоминаем, что вакцина получила регистрационное удостоверением 14 октября. Она прошла проверку на эффективность и оказалась способна защитить добровольцев от коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, сколько россиян имеют антитела к коронавирусу. Инфекционист РУДН заявил, что в России порядка 50-60% населения имеют антитела к коронавирусу.