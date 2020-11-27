Стало известно, когда в Петербурге откроются елочные базары

Сезон елочных базаров, когда можно будет купить к Новому году пушистую зеленую красавицу, начнется 20 декабря и продлится до конца месяца. Об этом Gazeta.SPb рассказали в комитете имущественных отношений Петербурга.

Несмотря на пандемию коронавируса и сопутствующие ей сложности, петербуржцы с нетерпением ждут праздников — Нового года и Рождества Христова. Очевидно, что многие не могут представить себе зимние торжества без их традиционного символа — нарядной ели, украшающей гостиную. Приобрести ее можно будет ровно через три недели — с 20 декабря. В этот день, по данным комитета имущественных отношений (КИО), в Петербурге откроются елочные базары.

«Размещение будет осуществляться как на основании ранее заключённых договоров на размещение нестационарных торговых объектов (НТО) и договоров аренды земельных участков, предоставленных под данную цель, так и на основании новых договоров на размещение НТО — в декабре должны состояться ещё аукционы», — рассказали Gazeta.SPb в ведомстве.

Елочные базары будут работать до 31 декабря. Полный перечень адресов появится ближе к сезону, добавили в КИО.

Напомним, в прошлом году в городе на Неве работали 70 елочных базаров в 13 районах. Больше всего мест продаж было в Московском — 19 точек.

К Новому году петербургские власти закупят живую елку, которая украсит Дворцовую площадь. В этом году решение о выборе елки принимали горожане.

Отметим также, что согласно решению Смольного, в ночь на 1 января в Петербурге не будет работать метро. К сожалению, в этом году из-за пандемии коронавируса не состоятся традиционная встреча Деда Мороза и праздничный салют. В городе запланированы торжества, но большая часть из них пройдет в онлайн-формате.