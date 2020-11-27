Пригожин снова пожаловался на финансовые проблемы и обратился к Шнурову

Продюсер отметил, что массовые мероприятия отменяют одно за другим и артистам приходится непросто.

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, в какой непросто ситуации оказались артисты в связи с пандемией коронавируса. Об этом пишет ФАН.

Он отметил, что звездам приходится возвращать гонорары, заплаченные за новогодние концерты, так как их отменяют. Таким образом, артисты остаются без основной части дохода, что становится причиной финансовых проблем.

Пригожин добавил, что они с певицей Валерией не строят глобальных планов, так как осознают: от них мало что зависит. Недавно супруги ездили в Дубай, где артистке предложили выступить на нескольких закрытых вечеринках. Благодаря заработанным средствам Валерии удалось снять клип и провести фотосессию.

Продюсер, комментируя слова Шнурова, отметил, что ждет его редкие публикации и напомнил звезде: им с Валерией нужно содержать не только себя, но и свою команду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Сергей Шнуров высмеял литературные способности Юрия Лозы и Иосифа Пригожина.