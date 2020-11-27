Выручка петербургских театров упала на 60%

Выручка петербургских театров упала на 60%
Театры смогли вернуться к простою осенью после длительного простоя. . Фото: pixabay.com

Выручка театров Петербурга в этом сезоне снизилась на 60 процентов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно статистике эквайрингового бизнеса ВТБ, в ноябре падение достигло 72 процентов.

Театры смогли вернуться к простою осенью после длительного простоя.

За осень из выручка составила около 340 млн рублей. Оборот кинотеатров упал на 20 процентов, а музеев — на 35 процентов. Выручка театров упала в ноябре из-за новых коронавирусных ограничений.

три недели она составила около 90 млн рублей. При этом число транзакций снизилось более чем вдвое (56 процентов).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что театры являются лауреатами престижных премий, однако во время пандемии они были закрыты, несли убытки и не могли продолжать работу. Город не может остаться в стороне и не поддержать важные социальные объекты в непростой период.

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