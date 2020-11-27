В России ввели единый телефонный номер по коронавирусу

Позвонить можно будет по номеру 122.

Виц-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что в России появился единый телефонный номер по коронавирусу – 122. Об этом пишет ТАСС. Благодаря этому удастся централизовать звонки в колл-центрах и организовать их оперативную маршрутизацию. Он надеется, что главы регионов включаться в процесс организации работ центров и их контроль. На данный момент 27 регионов уже подключились к процессу.

Напоминаем, что в России растет количество зараженных коронавирусом – за последние сутки зарегистрировано более 27 тысяч случаев заражения. Больше всего заболевших в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что выход Петербурга на плато по коронавирусу может затянуться. Судя по опыту весны этого года, заявления по этому вопросу еще долго могут быть неопределенными.