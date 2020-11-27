На Малой Охте началась борьба за «Сквер с якорем»: комитет по благоустройству попросил вернуть «разруху»

В Красногвардейском районе на Малой Охте разворачивается борьба за «Сквер с якорем», который местные жители благоустроили своими силами. До этого территория находилась в запустении, но комитет по благоустройству просит демонтировать элементы и «привести территорию в первоначальное состояние».

О новой проблеме многострадального сквера рядом с Академией Макарова рассказал депутат Законодательного Собрания Борис Вишневский. Речь идет о сквере, который среди местных жителей известен как «Сквер с якорем».

Около 16 лет назад местные жители смогли защитить его от застройки 13-этажным домом. Тогда горожане добились того, чтобы территорию внесли в перечень зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Сквер они облагородили за свой счет и своими силами. Там разместили даже якорь.

Деньги на работы по скверу, в том числе уборку, выделяли из городского бюджета. При этом в 2004-м году администрация Красногвардейского района внесла в сводный перечень элементом благоустройства шесть декоративных светильников, шесть скамеек, два цветника, набивные дорожки с парковым бордюром и якорь как малую архитектурную форму.

Так сквер существовал 16 лет, однако в конце ноября там появилось бумажные уведомления от комитета по благоустройству, в котором сказано, что самовольно размещенный элемент благоустройства нужно демонтировать, а территорию привести в первоначальное состояние.

Как отмечают сами жители Малой Охты, до 2004-го года сквер был заброшенным. В прошлом году им вновь приходилось поднимать вопрос его благоустройства – успел обветшать.

Пока сами жители собирают народный сход, чтобы обсудить план действий. Депутат Борис Вишневский направил в комитет по благоустройству запрос с просьбой отменить уведомление о демонтаже элемента благоустройства.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Государственная административно-техническая инспекция разработала методические рекомендации, которые разъясняют требования действующего законодательства в сфере благоустройства в Петербурге.