Эксперты заявили о случаях выпадения зубов из-за коронавируса

Зубы могут разрушаться уже после выздоровления от коронавируса. Фото: pixabay

Зубы могут разрушаться уже после выздоровления от коронавируса. Фото: pixabay

Они считают, что симптом проявляется после выздоровления.

Президент Фонда ангиогенеза рассказал, что некоторые зараженные коронавирусом отмечают появление проблем с зубами. Об этом пишет газета The New York Times.

Эксперты отмечают, что инфекция ухудшает состояние не только легких, но также нервных окончаний и эндотелий. Это сказывается на кровеносных сосудах и деснах, в связи с чем пациенты жалуются на выпадение зубов. Некоторые уверяют, что у них усиливается чувствительность десен, темнеют или разрушаются зубы.

Такие проблемы наблюдаются в период выздоровления. Такую реакцию можно считать «проявлением защитной реакции организма на проникновение вируса».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцев с ожирением принудительно отправят на «удаленку».