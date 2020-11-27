В Петербурге найден вредитель, который может убить тысячи ясеней

В Северной столице выявлен вредитель — изумрудная узкотелая златка, которая очень опасна для деревьев. Пострадать могут тысячи ясеней.

Об этом сообщили в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга со ссылкой на специалистов ведомства и ученых Лесотехнического университета. Отмечается, что опасный вредитель был обнаружен в деревьях в пятницу, 27 ноября.

Три очага находятся в Петродворцовом районе. На данный момент поражено большое количество деревьев, кроме того личинки жуков находятся уже и в молодых ясенях.

«К сожалению, эффективных методов борьбы с этой напастью на данный момент практически не существует. Деревья, пораженные златкой, необходимо снести и сжечь, чтобы не допустить дальнейшего распространения вредителя» — сообщили в комитете.

Таким образом, ситуацию с распространением жуков взяли в комитете на контроль. Также был отмечен опыт Москвы, где от златок уже погибли тысячи деревьев. В Петербурге планируют не допустить этого.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге серьезные пробки из-за черной пятницы.