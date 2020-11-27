В Ленобласти местами выпадет мокрый снег 28 ноября

Жители Ленинградской области смогут насладиться зимним настроением в один из последних дней осени. 28 ноября в регионе ожидается мокрый снег.

Как сообщает «Лен 24 ТВ», осадки пройдут местами. В целом, погода в области будет облачной, а ветер умеренным. Направление порывов — северо-восточное.

Таим образом, температура днем составит -3 градуса, а днем поднимется до +2 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Также жителей региона предупреждают о возможной гололедице на дорогах. Особенно это касается водителей, которым следует быть предельно внимательными на трассах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стало известно, какая погода ожидает жителей Петербурга в конце ноября.

Сильного холода в Северной столице до конца ноября ждать не стоит, потому что циклон идет в сторону Новгородской области.