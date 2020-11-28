Госпитализированный с коронавирусом Александр Ширвиндт пожаловался на вялость

Ширвиндт руководит Театром сатиры с 2000 года. Фото: Wikipedia

Ширвиндт руководит Театром сатиры с 2000 года. Фото: Wikipedia

Актер Александр Ширвиндт, который ранее был госпитализирован с коронавирусом, рассказал о своем самочувствии.

Он отметил, что испытывает вялость и слабость, сообщил Starhit.

«Прокручивает немножко, вялость присутствует, но я надеюсь, что где-то к понедельнику мне полегчает», — рассказал актер.

Он надеется, что сможет выписаться из больницы через три дня.

Напомним, 86-летний актер госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт был госпитализирован с коронавирусом в среду, 25 ноября. Отмечается, что у артиста зафиксирована легкая форма инфекции.