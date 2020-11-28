В Петербурге 28 ноября будет тепло и сухо

В субботу, 28 ноября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Подробности рассказал ведущий специалист Центра Фобос Михаил Леус в своем традиционном утреннем прогнозе.

Метеорологические условия будет определять гребень антициклона.

«При облачной с прояснениями погоде обойдётся без осадков. И только довольно плотный ветер внесёт свою толику дискомфорта», — отметил синоптик.

Температура воздуха прогреется +1…+3 градуса, в Ленобласти столбики термометров покажут -1…+4°. Ветер северо-восточных направлений будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что зимой практически на всей территории России температурный фон будет в пределах нормы. Научный руководитель Гидрометцентра уверен, что в этом сезоне повторение аномальной зимы маловероятно.