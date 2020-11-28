Названы способы заработка с помощью смартфона

Заместитель директора Института информационных технологий университета «Синергия» Антон Аверин рассказал о способах заработать деньги с помощью смартфона.

Есть приложение Streetbee Pro, которое позволяет оценивать торговые заведения. Оно выдает задания на аудит разных торговых заведений, сообщает «Прайм».

По словам Аверина, в торговой точке можно сделать фото и сдать его через приложение для получения оплаты. За одну задачу можно заработать до нескольких сотен рублей. Кроме того, можно продавать фотографии со смартфона на фотостоках – такие фото часто нужны различным рекламным агентствам. Также пользуются спросом сюжетные портреты, фото с достопримечательностями, натюрморты, предметные фото и пейзажи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что снежная пурга накрыла Петербург. Горожане делятся в соцсетях фотографиями и видео непогоды, особенно подпортившей настроение автомобилистам. Петербуржцы активно публикуют фотографии природного явления в группах «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» и «Признавашки ДТП и ЧП» соцсети «ВКонтакте».