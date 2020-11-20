Петербуржцы поделились фотографиями накрывшей город снежной бури

Снежная пурга накрыла Петербург. Горожане делятся в соцсетях фотографиями и видео непогоды, особенно подпортившей настроение автомобилистам.

Снегопад обрушился на город в пятницу, 20 ноября. Всего за полчаса город погрузился в белую мглу. Петербуржцы активно публикуют фотографии природного явления в группах «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» и «Признавашки ДТП и ЧП» соцсети «ВКонтакте»

По словам очевидцев, снежная буря уже спровоцировала аварии, видимость на дорогах сильно упала, беленая пелена скрыла даже дома.

Кроме того, буря стала причиной обрыва кабелей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы сняли, как на город надвигался мощный снежный шторм.