Петербуржцы поделились фотографиями накрывшей город снежной бури

Петербуржцы поделились фотографиями накрывшей город снежной бури
Горожане начали лепить снеговиков. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Снежная пурга накрыла Петербург. Горожане делятся в соцсетях фотографиями и видео непогоды, особенно подпортившей настроение автомобилистам.

Снегопад обрушился на город в пятницу, 20 ноября. Всего за полчаса город погрузился в белую мглу. Петербуржцы активно публикуют фотографии природного явления в группах «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» и «Признавашки ДТП и ЧП» соцсети «ВКонтакте»

Дорогу сильно замело. Фото: vk.com/spb_today

По словам очевидцев, снежная буря уже спровоцировала аварии, видимость на дорогах сильно упала, беленая пелена скрыла даже дома.

Большегрузы перегородили проезд. Фото: vk.com/spb_today

Кроме того, буря стала причиной обрыва кабелей.

Снежная буря накрыла Петербург днем. Фото: vk.com/spb_today

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы сняли, как на город надвигался мощный снежный шторм.

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