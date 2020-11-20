Петербуржцы сняли, как на город надвигался мощный снежный шторм

Петербуржцы сняли, как на город надвигался мощный снежный шторм
Снежный шторм. Фото: vk.com/spb_today

В последний рабочий день уходящей недели на Петербург обрушился снегопад. Горожане публикуют в Сети кадры снежного шторма.

Первый серьезный снегопад начался в городе с самого утра, 20 ноября. Фотографиями природного явления петербуржцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах можно в деталях увидеть, как шторм надвигается на город, оставляя за собой практически нулевую видимость.

«Вот так в Питер приходит зима», — написал автор записи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге вновь открыли сады и скверы после штормового ветра.

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