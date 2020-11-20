В Петербурге вновь открывают сады и скверы после штормового ветра

В настоящее время ведутся работы по распиловке и вывозу древесных остатков. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

В настоящее время ведутся работы по распиловке и вывозу древесных остатков. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

В Петербурге вновь открыли сады и скверы после бушевавшего накануне сильного ветра. Прошедший шторм повалил 20 деревьев.

Об этом стало известно в пятницу, 20 ноября. В целях безопасности накануне закрыли Юсуповский, Никольский, Таврический, Овсянниковский и Лопухинский сады, сквер у Казанского собора, сквер Галины Старовойтовой и сад Сан-Галли.

Как сообщили в пресс-службе Комитета по благоустройству города, 6 стволов упали в Приморском парке Победы. В парке Екатерингоф ураган сломал четыре сирени В Колпинском районе в сквере на Октябрьской улице повалило две ивы и один клен, а в сквере Коммуны – одну яблоню.

Специалисты ведут работы по распиловке и вывозу древесных остатков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, о закрытии в центре Петербурга садов и скверов. Такое решение принято для того, чтобы обезопасить местных жителей.