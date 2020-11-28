Европейский университет приобрел исторический особняк в центре Петербурга за 250 млн рублей

Европейский университет приобрел исторический особняк в центре Петербурга за 250 млн рублей
Как будет использоваться здание, пока неизвестно. Фото: citywalls.ru

Европейский университет (ЕУ) в Петербурге стал новым владельцем исторического особняка на пересечении набережной Кутузова и Гагаринский улицы.

Особняк О. В. Серебряковой, построенный в 1900-1901 годах по проекту архитектора Б. И. Гиршовича, был выставлен на торги Российского аукционного дома (РАД) по запросу Комитета имущественных отношений (КИО). Начальная стоимость лота составляла 190 млн рублей. На покупку здания было сразу 4 претендента, однако ЕУ предложил больше всех — 250 млн рублей.

«На данный момент это крупнейшая сделка в рамках приватизации имущества Санкт-Петербурга в 2020 году», — заявила глава департамента продаж РАД Наталья Круглова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что здание в историческом центре Северной столицы, принадлежащее РЖД, выставили на торги за 853 млн рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
аукцион европейский университет набережная кутузова особняк серебряковой российский аукционный дом торги


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Самолет из Москвы в Петербург экстренно развернули на полпути
На Просвещения мигранта ограбили на 150 тыс. рублей
В Петербурге подготовили все условия для лечения юных пациентов с COVID-19
Европейский университет приобрел исторический особняк в центре Петербурга ...
В Выборгском районе избили пенсионерку
В России выявлено 27 100 новых случаев заражения коронавирусом
На Коломяжском проспекте мужчина ударил ножом свою сожительницу
В Петербурге еще 3695 человек подхватили коронавирус