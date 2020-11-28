Европейский университет приобрел исторический особняк в центре Петербурга за 250 млн рублей

Как будет использоваться здание, пока неизвестно. Фото: citywalls.ru

Как будет использоваться здание, пока неизвестно. Фото: citywalls.ru

Европейский университет (ЕУ) в Петербурге стал новым владельцем исторического особняка на пересечении набережной Кутузова и Гагаринский улицы.

Особняк О. В. Серебряковой, построенный в 1900-1901 годах по проекту архитектора Б. И. Гиршовича, был выставлен на торги Российского аукционного дома (РАД) по запросу Комитета имущественных отношений (КИО). Начальная стоимость лота составляла 190 млн рублей. На покупку здания было сразу 4 претендента, однако ЕУ предложил больше всех — 250 млн рублей.

«На данный момент это крупнейшая сделка в рамках приватизации имущества Санкт-Петербурга в 2020 году», — заявила глава департамента продаж РАД Наталья Круглова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что здание в историческом центре Северной столицы, принадлежащее РЖД, выставили на торги за 853 млн рублей.