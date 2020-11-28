На Просвещения мигранта ограбили на 150 тыс. рублей

В Выборгском районе Петербурга задержан мужчину, который подозревается в ограблении мигранта.

Как стало известно gazeta.spb.ru, группа неизвестных отобрала у него 149 тыс. рублей.

По подозрению задержали 29-летнего уроженца Средней Азии. Сейчас разыскиваются остальные участники преступления. Инцидент произошел 20 октября у дома 32 по проспекту Просвещения.

По предварительной информации, мужчина сел в автомобиль Toyota Camry, где у него отобрали 50 тыс. рублей. Кроме того, злоумышленники перевели с телефона мигранта 99 тыс. Общая сумма ущерба составила 149 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полицию обратилась 45-летняя женщина-парикмахер, которая заявила, что с 3 по 30 августа отсутствовала в своей квартире на улице Ивана Фомина, и в это время туда забрался вор. По словам пострадавшей, преступник подобрал ключ к замку и проник в квартиру на 7-м этаже.