В Карельском переулке нашли мертвой замдиректора Дома детского творчества

Ночью в пятницу, 27 ноября, в Карельском переулке в Приморском районе Северной столицы обнаружили тело женщины.

Возле торгового павильона у дома №3 по Карельскому переулку прохожий обнаружил умершую женщину. Оказалось, что погибшей является заместитель директора Дома детского творчества Приморского района. У нее диагностировали закрытый перелом правой скулы. Труп направили в морг, где эксперты установят причину смерти.

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов. Отец умершей женщины сообщил, что у нее не было личных врагов и конфликтов на работе, и в последнее время он не замечал за ней странного поведения, передает телеканал 78.ru. Скорее всего, смерть женщины носит некриминальный характер.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в детский клуб на проспекте Ударников пришла неизвестная женщина с банкой пороха, который хотела поджечь.