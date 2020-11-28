Петербурженка попыталась поджечь порох в детском клубе на проспекте Ударников

В Красногвардейском районе Северной столицы, на проспекте Ударников неизвестная женщина заявилось в детских клуб, принеся с собой банку пороха. Петербурженка решила её поджечь.

Сотрудника детского клуба оперативно обратились в правоохранительные органы за помощью. Прибывшие к месту происшествия полицейские обнаружили в урне возле входа в детский клуб банку, на которой было написано «Бездымный охотничий порох «Сокол».

Спустя час стражи порядка задержали подозреваемую возле дома №17 неподалеку от детского учреждения. Ею оказалась 40-летняя безработная женщина. По итогам экспертизы, в банке содержалось около 70-100 грамм пороха. Нарушительницу заключили под стражу, её привлекут к административной ответственности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе избили 65-летнюю пенсионерку.