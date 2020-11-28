В Выборгском районе избили пенсионерку

В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в избиении пенсионерки.

Инцидент произошел 25 ноября.

В полицию поступило сообщение о том, что у д. 2 по Сиреневому была избита 65-летняя пенсионерка.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

По подозрению задержан сожитель дочери 1968 года рождения, который во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, избил потерпевшую.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Сосновом Бору полиция задержала подозреваемого в убийстве 80-летней женщины. Им оказался ее 57-летний сын.