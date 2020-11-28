На Парашютной пенсионерка угодила под колеса машины

На Парашютной пенсионерка угодила под колеса машины
В аварии погибла пожилая женщина. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На место прибыла реанимация, но врачи не успели оказать помощь пострадавшей.

В Санкт-Петербурге сегодня вечером, 28 ноября, произошла жесткая авария. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на Парашютной улице – там пожилая женщина переходила дорогу, когда на нее наехал автомобиль. В результате пенсионерка получила серьезные травмы, на место прибыла реанимация. Врачи не успели помочь пострадавшей, им оставалось только констатировать смерть.

Очевидцы уверяют, что водитель ехал на очень большой скорости – это и могло стать причиной инцидента. Пока что официальных данных не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Карельском переулке нашли мертвой замдиректора Дома детского творчества.

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