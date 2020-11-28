На Гатчинском шоссе БТР переехал пешехода

На Гатчинском шоссе БТР переехал пешехода
В аварии погиб человек. Фото: Pixabay

Пока не установлена ни личность водителя, ни погибшего.

В Красносельском районе сегодня, 28 ноября, произошла авария с летальным исходом. Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на правоохранительные органы.

Все случилось на Гатчинском шоссе в три часа дня – там БТР переехал пешехода. Как именно все произошло пока что установить не удалось. Известно, что в результате скончался один человек. Личность владельца танка и погибшего устанавливаются. По предварительным данным, инцидент связан с проведением исторической реконструкции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Парашютной пенсионерка угодила под колеса машины. На место прибыла реанимация, но врачи не успели оказать помощь пострадавшей.

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