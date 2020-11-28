В Петербурге на концерт «Би-2» пришли тысячи человек во время пандемии

БИ-2. Фото: vk.com/b2band
БИ-2. Фото: vk.com/b2band

Многие поклонники не соблюдали меры предосторожности.

В Санкт-Петербурге сегодня, 28 ноября, состоялся концерт «Би-2» в СК «Юбилейный». На него пришли тысячи людей, которым хотелось послушать любимые песни, несмотря на пандемию коронавируса. Организаторы, как и положено, переделали танцпол в партер, но почти никто не соблюдал меры предосторожности. Заметно, что люди стояли без масок и не выдерживали социальную дистанцию.

Напоминаем, что до этого в Петербурге состоялся концерт Басты, на который также пришло множество людей. Тем временем в городе растет количество зараженных коронавирусом и постепенно вводятся новые ограничения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что концерт Басты в Петербурге собрал тысячи человек на фоне коронавируса.

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В Петербурге на концерт «Би-2» пришли тысячи человек во время пандемии