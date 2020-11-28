Песков назвал «туфтой» статью о «знакомой» Путина

Песков назвал &#171;туфтой&#187; статью о &#171;знакомой&#187; Путина
Песков снова прокомментировал слухи о знакомой Путине. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь призвал не верить всему, о чем пишут СМИ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал статью о петербурженке, которой приписывают тесную дружбу с Владимиром Путиным. Обо всем представитель Кремля рассказал РИА Новости.

Песков отметил, что в СМИ публикуют много разной непроверенной информации и не стоит всему верить. Он хочет, чтобы журналисты обращали внимание на серьезные проекты, а не на подобную «туфту». Песков убежден, что история «за уши притянутая».

До этого представитель Кремля уверял, что впервые слышит о некой Светлане Кривоногих. СМИ писали, что она является близкой подругой Путина. Состояние россиянке оценили в 7,7 миллиардов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков объяснил, почему Путин не носит маску. Президента заметили без средства защиты во время его поездки в Саров.

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