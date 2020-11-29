Манукян признался, что ему запрещено лайкать девушек

Блогер заявил, что из-за подобных действий Бузову может устроить скандал.

Блогер Давид Манукян рассказал, что не ставит лайки никаким девушкам, кроме певицы Ольги Бузовой. Об этом он сообщил в «Вечернем шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».

Ведущая спросила у звезды, что делать, если девушка обижается из-за лайков другим девушкам. Манукян признался, что из-за таких действий может быть совершенно убийство и на это «полный запрет». Иногда блогер может порадовать своим вниманием тех, с кем работает, но если девушка незнакомая, то Бузова учиняет скандал.

Манукян назвал возлюбленную ревнивой и добавил, что сам иногда не сдерживает эмоции.

«Да я сам жестко ревнивый, и она ревнивая. Мы оба темпераментные люди»,

— заключил Манукян.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фанаты раскритиковали Бузову за «старческий» живот. Певица выложила снимок, на котором хвастается прессом, но далеко не все поставили «лайк».