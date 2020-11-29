Слепаков снял обручальное кольцо и готов к новым отношениям

Продюсер заявил, что ему нелегко решиться на серьезный шаг.

Актер, сценарист и продюсер Семен Слепаков признался, что готов к новым отношениям. Об этом он рассказал в беседе с журналисткой Аленой Долецкой для YouTube проекта «Решайся». Он отметил, что считает рискованным позвать человека замуж. С каждым годом ему все сложнее решиться на нечто подобное, так как «шкала риска с возрастом повышается».

Раньше Слепаков был готов многим жертвовать ради любви, а сейчас не понимает, есть ли чем рисковать и хочет ли он этого. Журналистка не спросила у продюсера о его расставании с супругой, но Слепаков намекнул на разрыв.

«Сейчас наступил такой момент, чтобы выстроить отношения»,

— ответил продюсер.

Напоминаем, что год назад ходили слухи о влюбленности Слепакова в актрису Светлану Ходченкову, но знаменитости их опровергли.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Харламов раскрыл «страшную тайну» Слепакова.