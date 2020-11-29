Большинство россиян считают, что в декрет должна идти только женщина

Большая часть Россиян считает, что сидеть с ребенком после рождения должна исключительно женщина. Об этом говорится в исследовании сервиса Работа.ру.

Примерно треть респондентов ответила, что уход за ребенком должен обсуждаться, родители должны сами определить, кто приостановит работы, чтобы сидеть с малышом.

Как сообщили «РИА Новости», примечательно, что мужчины охотнее женщин отмечали, что в декрет должны уходить сами мужчины. 53% респондентов положительно относятся к декретному отпуску для мужчин.

Кроме того, 14 % опрошенных заявили, что уходить в декрет должен тот, кто меньше зарабатывает.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пандемия коронавируса стала причиной резкого снижения рождаемости в мире. Люди боятся рожать детей в такое неспокойное время.