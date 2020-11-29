Мясников предупредил об угрозе новой смертоносной эпидемии

В любой момент человечество может столкнуться со смертоносной эпидемией гриппа, которая унесет десятки миллионов жизней. Такое заявление сделал врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, новая болезнь не является эпидемией с высоким уровнем смертности, но появилась в преддверии таковых. Человечеству грозит новый птичий или свиной грипп.

Мясников отметил в своем Telegram-канале, что необходимо создать универсальную вакцину от гриппа, которая бы защитила человека от всех его разновидностей. Он предложил сконцентрировать силы ученых на таком препарате, обеспечив их для этого всем необходимым.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мясников назвал болезни, вызывающие ночные кошмары.