Мультсериал «Маша и Медведь» претендует на звание лучшего детского шоу мира

Мультсериал &#171;Маша и Медведь&#187; претендует на звание лучшего детского шоу мира
Кадр из мультсериала "Маша и Медведь". Фото: Кинопоиск

Популярный российский мультфильм «Маша и Медведь» поборется за престижную международную премию Global TV Demand Award в номинации лучшего анимационного сериала.

Главными соперниками отечественного проекта, снискавшего любовь у взрослых и юных зрителей по всему миру, являются не менее известные и популярные мультики — «Свинка Пеппа», «Губка Боб» и «Щенячий патруль». Помимо вышеперечисленных, претендовать на звание лучшего анимационного сериала для детей будет мультфильм «Звездные войны: Войны клонов».

Вручение приза должно состояться в январе следующего года, однако многие аналитики уже сейчас предсказывают безоговорочную победу истории дружбы маленькой девочки и медведя.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что одна из серий «Маши и Медведя» на YouTube набрала рекордные 4 миллиарда просмотров.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
кино маша и медведь мультсериал


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Коечный фонд для пациентов с COVID-19 в Петербурге свободен на 7,6%
В Госдуме опровергли информацию о проверке доходов пенсионеров в 2021 году
Израильский посол призвал не отказываться от российской вакцины ...
Финал «Детского Евровидения» проведут в формате телемоста
Мультсериал «Маша и Медведь» претендует на звание лучшего ...
Эксперт рассказал о приложениях, крадущих данные со смартфона
После смертельного ДТП с бронетранспортером в Петербурге СК возбудил ...
«Челси» задумывается о приобретении Лионеля Месси