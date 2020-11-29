Мультсериал «Маша и Медведь» претендует на звание лучшего детского шоу мира

Кадр из мультсериала "Маша и Медведь". Фото: Кинопоиск

Кадр из мультсериала "Маша и Медведь". Фото: Кинопоиск

Популярный российский мультфильм «Маша и Медведь» поборется за престижную международную премию Global TV Demand Award в номинации лучшего анимационного сериала.

Главными соперниками отечественного проекта, снискавшего любовь у взрослых и юных зрителей по всему миру, являются не менее известные и популярные мультики — «Свинка Пеппа», «Губка Боб» и «Щенячий патруль». Помимо вышеперечисленных, претендовать на звание лучшего анимационного сериала для детей будет мультфильм «Звездные войны: Войны клонов».

Вручение приза должно состояться в январе следующего года, однако многие аналитики уже сейчас предсказывают безоговорочную победу истории дружбы маленькой девочки и медведя.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что одна из серий «Маши и Медведя» на YouTube набрала рекордные 4 миллиарда просмотров.