Стала известна причина смерти актера Шона Коннери

Названа причина смерти актера Шона Коннери.

В свидетельстве о смерти в качестве причины называется дыхательная недостаточность, которая была вызвана пневмонией, сообщает портал TMZ.

Также в этой графе указаны возраст и аритмия.

Напомним, британский актер Шон Коннери умер 31 октября 2020 года в возрасте 90 лет в своем доме на Багамах. Артист успел сняться в 70 фильмах, одной из самых запоминающихся ролей стал Джеймс Бонд – Коннери принял участие в семи картинах. Актер получил множество наград и премий, был лауреатом «Оскара», двукратным лауреатом премии BAFTA, трёхкратный лауреат премии «Золотой глобус».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что британский актер Шон Коннери скончался, о чем сообщает BBC. В 2021 году артист мог отметить свой 91-й день рождения.