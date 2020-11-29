Солистка Little Big рассказала, как переехала в Петербург 12 лет назад

Солистка Little Big рассказала, как переехала в Петербург 12 лет назад
Софья Таюрская. Фото: instagram.com/sonyatayurskaya/

Солистка петербургской группы Little Big Софья Таюрская рассказала о своем переезде в Петербург.

Она опубликовала ряд фото из личного архива на своей странице в Instagram и рассказала, как 12 лет назад переехала из маленького города Новодвинска в Северную столицу.

«Когда в 2008 году я переехала из маленького города Новодвинска в Питер, мне казалось, что это слишком огромный̆ город и я никогда не смогу гулять по нему без карты», — написала она.

Девушка отметила, что со временем Петербург стал для нее родным и уютным городом. Она также вспомнила студенческие годы.

«Когда я была студенткой, я постоянно гуляла по городу, слушала музыку и ооооочень много мечтала», — поделилась воспоминаниями певица.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что поклонники считают, что вокалистка группы из Петербурга Little Big Софья Таюрская могла стать причиной развода лидера коллектива. Свое мнение фанаты начали высказывать в Instagram. Подтверждения эти слухи пока не получили.

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little big санкт-петербург Соня Таюрская


 

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