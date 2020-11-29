В Петербурге ожидаются снег и гололедица в понедельник

В начале рабочей недели в Петербурге ожидается снег.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в понедельник, 30 ноября, в Петербурге пройдет снег. Петербуржцев также предупреждают о гололедице. Водителям нужно соблюдать особую осторожность.

Днем температура воздуха прогреется до +2 градусов. При этом ветер будет дуть восточных направлений до 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление понизится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители Ленинградской области смогут насладиться зимним настроением в один из последних дней осени. 28 ноября в регионе ожидается мокрый снег. Осадки пройдут местами. В целом, погода в области будет облачной, а ветер умеренным.