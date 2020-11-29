Петербуржцев ожидает мокрый снег в последний день осени

В Петербурге ожидаются ветер и мокрый снег. Фото: unsplash.com

В Петербурге ожидаются ветер и мокрый снег. Фото: unsplash.com

Осень в Северной столице завершится мокрым снегом и нулевой температурой. Жители города столкнутся с гололедицей 30 ноября.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 ноября в городе будет облачная погода, местами выпадет мокрый снег.

Кроме этого, жителей ожидает умеренный юго-восточный ветер в 5-10 метров в секунду.

Таким образом, температура воздуха ночью составит -2 градуса, а днем поднимется до +2 градусов.

В ведомстве обращают внимание на то, чтобы водители и пешеходы были внимательными на дорогах. Из-за мокрого снега на улицах Петербурга может образоваться гололедица, которая является причиной многих травм и дорожных аварий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, какая погода ждет петербуржцев до конца ноября.