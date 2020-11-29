Петербург и Москва признаны городами с лучшей экологией

Петербург и Москва признаны городами с лучшей экологией
Большинство россиян выбрали Петербург. Фото: Balthoto/ Павел Долганов

Жители России считают экологию в столицах России максимально благоприятной для жизни.

Данные об этом предоставил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) после опроса жителей страны.

Отмечается, что по мнению, россиян, Москва и Петербурге самые экологически чистые города страны. А больше всего загрязнений воздуха в городах с населением от 500 тыс. до 950 тыс. человек.

Кроме этого, главной экологической проблемой россияне считают загрязнение водоемов и их берегов мусором. В целом, опрошенные оценивают в большей степени экологическую ситуацию в регионе удовлетворительно — 68% голосов. 48% россиян считают, что заботится об экологии максимально важно. В основном так думает молодое поколение.

Отметим, что опрос проводил «ВЦИОМ-Спутник» с 26 июля по 11 октября текущего года. В опросе принимали участие россияне старше 18 лет. Мероприятие проводилось с помощью телефонных интервью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что уровень загрязнения воздуха в Петербурге оценивается как низкий.

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