Россиян ждет похолодание до -25 градусов в некоторых регионах в начале зимы

Столбик термометра в нескольких уголках России может опуститься до -25 градусов на следующей недели. Аномальная погода ждет россиян в начале декабря.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, похолодание на следующей неделе придет в Астраханскую, Саратовскую, Омскую и Екатеринбургскую области, а также в Татарстан, Башкортостан и другие места.

«Холодно также будет в Екатеринбурге, Оренбурге, Кургане, Новосибирске, Омске, Томске. Там температуры будут минус 20-25 градусов. Это по-настоящему холод, конечно», — заявил Роман Вильфанд.

Данное похолодание будет ниже нормы на 5-10 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, какая ждет петербуржцев зима. По словам экспертов, наступившая зима в Северной столице будет более холодной, чем в прошлом году. Теплее всего придется одеваться после Нового года.