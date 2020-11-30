Организаторы Олимпиады в Токио потратят более $960 млн на меры против Covid-19

Олимпиада — 2020 изначально должна была пройти с 24 июля по 9 августа. Фото: Pixabay

Олимпиада — 2020 изначально должна была пройти с 24 июля по 9 августа. Фото: Pixabay

Расходы летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио из-за пандемии коронавируса увеличатся на 100 млрд иен. Это 960 млн долларов США.

Данные об этом сообщило в понедельник, 30 ноября, агентство Kyodo, передает ТАСС. Отмечается, что средства будут потрачены на закупку медицинского оборудования и приобретения дополнительных систем тестирования.

Планируется, что большинство средств будут выделены правительством страны-хозяйки международных соревнований. Японские власти уже подготовили дополнительные средства на безопасность при проведении игр.

В целом, изначально бюджет Олимпиады в Токио составлял 1,35 трлн иен, то есть 12,3 млрд долларов. Из-за переноса мероприятия на год бюджет пришлось увеличить. В основном на это повлиял коронавирус.

Напомним, что Олимпиада должна была пройти в японском городе с 24 июля по 9 августа текущего года. Коронавирус перенес соревнования на 2021 год. Игры пройдут с 23 по 8 августа.

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