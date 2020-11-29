Гол Александра Кокорина приблизил «Спартак» к «Зениту» в турнирной таблице

В этой футболке Кокорин забил свой первый гол за "Спартак" в матче с "Химками". Фото: Instagram @rebrov32

В этой футболке Кокорин забил свой первый гол за "Спартак" в матче с "Химками". Фото: Instagram @rebrov32

Московский «Спартак» обыграл волгоградский «Ротор» со счетом 2:0 и приблизился к тройке лидеров в Чемпионате России.

Матч между двумя командами прошел в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги. На данный момент первую и вторую строчку занимают «Зенит» и «ЦСКА», в активе которых 32 очка.

В итоге, победа «Спартака» позволила команде приблизится к лидерам. У столичной команды тоже 32 очка, но она находится на третьем месте, так как отстает по дополнительным показателям.

Победу над «Ротором» помогли одержать Александр Кокорин и Самюэль Жиго. Экс-футболист «Зенита» забил гол с пенальти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургский «Зенит» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги.

Теперь сразу за петербуржцами в рейтинге расположился столичный ЦСКА, которые имеет аналогичное количество очков и еще одну игру в запасе.