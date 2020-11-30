Учены прикинули цены на планеты Солнечной системы

Американские ученые предложили новую систему расчета цен на планеты Солнечной системы. Самой богатой оказалась родина людей — Земля.

Как сообщает «Популярная Механика», исследование о стоимости космических гигантов провели ученые из Калифорнийского университета. Формула эксперта Грега Лафлина имеет ряд показателей, которые влияют на ценовую категорию объекта.

Ключевым фактором является наличие жизни, что безусловно позволяет Земле возглавить рейтинг. Стоимость нашего дома оценена в 5 квадриллионов долларов, что можно запросто приравнять к бесконечности. А вот, например, Марс имеет стоимость в 16 тыс. долларов. За данные деньги житель Белгорода сможет купить квартиру или планету в честь бога войны.

Также есть и смешные цены. Венеру можно приобрести за доступный и символический цент.

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