На Архивной рабочие устроили демонтаж огромной трубы ночью и повредили машины жителей

На Архивной рабочие устроили демонтаж огромной трубы ночью и повредили машины жителей
Осколки могли нанести серьезные травмы жителям района. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

Жители Северной столицы перепугались ночью после сноса огромной трубы. Осколки разлетелись по всему району и попали в машины возле одного из домов на Архивной.

Инцидент произошел ночью, 30 ноября, возле дома №11 на Архивной улице. Рабочие демонтировали высокий объект в неустановленное время. Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте», предупреждений о данных работах не поступало.

Кроме этого, жители дома пожаловались не только на пугающие шумы в тихое время, но и на серьезные повреждения. Отмечается, что как минимум шесть автомобилей пострадали из-за осколков трубы. Также ущерб понесли и входные двери жилого здания. К счастью, обошлось без пострадавших.

Разбирательства по поводу данного происшествия будут проходить завтра днем. Жителей интересует разрешение на демонтаж, а также восстановление повреждений транспортных средств и дома.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Всеволожске три квартиры из-за взрыва газа в доме признаны небезопасными. Жителей отправят ночевать в гостиничные номера.

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