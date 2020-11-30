Петербургский полковник в запасе арестован по подозрению во взятке в четверть миллиона рублей

Дзержинский районный суд Петербурга арестовал полковника запаса, бывшего начальника отдела ЗВО Олега Карпова, ему вменяют взятку в четверть миллиона рублей в 2019 году.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. По данным следствия, Карпов помог подрядчику выиграть конкурс на ремонт в военных городках ЗВО. Не бесплатно, а за вознаграждение в 250 тыс. рублей, сумма госконтракта составила около 100 млн рублей.

Как сообщила Объединенная пресс-служба судов города, уголовное дело возбудили по статье «Получение взятки».

Мужчина пробудет под стражей 2 месяца.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге бывший полицейский получил условный срок за избиение и взятки. Ему запретили в течение трех лет занимать должности, связанные с функциями представителя органов внутренних дел.