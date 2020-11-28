В Петербурге бывший полицейский получил условный срок за избиение и взятки

Кроме того, он участвовал в избиении задержанного. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin

Кроме того, он участвовал в избиении задержанного. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin

Октябрьский районный суд Петербурга приговорил кс-полицейского Артема Горячева к лишению свободы сроком на 5,5 лет условно с испытательным сроком 5 лет. Он обвиняется в получении взятки, составлении подложных документов и избиении задержанных.

Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.

Также ему запретили в течение трех лет занимать должности, связанные с функциями представителя органов внутренних дел.

Суд установил, что бывший полицейский потребовал и получил взятку в 150 тыс. рублей от человека, у которого нашли наркотики. Кроме того, он участвовал в избиении задержанного.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Замоскворецкий суд Москвы признал виновной Елену Дмитриеву в мошенничестве и назначил ей наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком на два года. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере, так что наказание могло быть намного серьезнее – вплоть до десяти лет лишения свободы.