«Судью» из «Часа суда» осудили за мошенничество

&#171;Судью&#187; из &#171;Часа суда&#187; осудили за мошенничество
Дмитриева отделалась условным сроком. Фото: pixabay.com

Дмитриеву лишили свободы на два года условно с испытательным сроком.

Замоскворецкий суд Москвы признал виновной Елену Дмитриеву в мошенничестве и назначил ей наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком на два года. Отмечается, что речь идет о мошенничестве в особо крупном размере, так что наказание могло быть намного серьезнее – вплоть до десяти лет лишения свободы. Об этом пишет РИА Новости.

Напоминаем, что Дмитриева с 2004 года вела передачу «Час суда. Дела семейные», в которой играла роль судьи. Женщина предлагала свою помощь бизнесмену в решении спора с его деловым партнером. За вознаграждение Дмитриева обещала подключить свои связи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти задержали мошенников, которые рассылают лжепослания.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
мошенничество суд час суда


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Германии мужчина нашел на дороге отрубленную ногу
«Зенит» улетел в Тулу на матч с «Арсеналом»
В МВД рассказали, каким будет электронный паспорт
«Судью» из «Часа суда» осудили за мошенничество
Работающие с коронавирусом врачи получат деньги на такси
Навальный призвал вводит санкции против богатейших россиян
В Минздраве уверены, что коронавирус покинет Россию в следующем году
Петербургским арендаторам городской недвижимости получат отсрочку по ...