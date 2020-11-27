«Судью» из «Часа суда» осудили за мошенничество

Дмитриеву лишили свободы на два года условно с испытательным сроком.

Замоскворецкий суд Москвы признал виновной Елену Дмитриеву в мошенничестве и назначил ей наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком на два года. Отмечается, что речь идет о мошенничестве в особо крупном размере, так что наказание могло быть намного серьезнее – вплоть до десяти лет лишения свободы. Об этом пишет РИА Новости.

Напоминаем, что Дмитриева с 2004 года вела передачу «Час суда. Дела семейные», в которой играла роль судьи. Женщина предлагала свою помощь бизнесмену в решении спора с его деловым партнером. За вознаграждение Дмитриева обещала подключить свои связи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти задержали мошенников, которые рассылают лжепослания.