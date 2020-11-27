В Ленобласти задержали мошенников, которые рассылают лжепослания

В Ленобласти задержали мошенников, которые рассылают лжепослания
Лжеписьма такого содержания получили директора предприятий. Фото: pixabay

Жителей Ленобласти предупредили, что мошенники рассылают письма с ложным содержанием. Об этом сообщает региональной администрации.

В письме отмечается, что правительство оказывает материальную поддержку на покупку медицинского оборудования почти один млн рублей, а покупкой и доставкой оборудования будет заниматься благотворительный фонд.

Лжеписьма такого содержания получили директора предприятий. Сообщения якобы отправлялись от имени заместителя председателя правительства Ленобласти Николая Емельянова.

Правительство Ленобласти отмечает, что никакого сбора средств не ведется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в отдел полиции обратилась 68-летняя жительница деревни Извара с заявлением о том, что к ней в квартиру пришли двое неизвестных, которые продали ей по завышенной цене озонатор. Женщина заплатила 18 800 рублей.В тот же день в полицию обратилась еще одна жительница этой деревни.

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