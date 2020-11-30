ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права

ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права
Вступление в силу нового регламента запланировано на апрель следующего года. Фото: pixabay

В России билеты к экзамену на получение водительских прав будут перерабатывать с учетом статистики аварийности. Соответствующее заявление сделал замначальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин.

По его словам, документы с данными о ДТП попадают в аналитическую систему, которая предоставляет пользователям подробную статистику по дорожным происшествиям.

Как сообщили РИА Новости, с помощью указанной системы выявляют, где растет аварийность и почему случаются дорожно-транспортные происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в МВД подготовили список нарушений для аннулирования экзамена на права. Отмечается, что курсант может успешно оспорить неудачный экзамен или же его итоги могут быть аннулированы.

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